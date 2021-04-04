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الحلبوسي يحث الشركات السويسرية على العمل في العراق

سياسة

2021-04-04 | 09:41
الحلبوسي يحث الشركات السويسرية على العمل في العراق
469 مشاهدة

حث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الشركات السويسرية على العمل في العراق، فيما دعا إلى تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين العراقي والسويسري.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل، نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، والذي ضم عدداً من من أعضاء مجلس النواب السويسري، حيث جرى مناقشة تمتين العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين، والتأكيد على استمرار العمل السياسي المُشترك، من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين".

وبحث اللقاء أيضاً، وفقاً للبيان "التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، وحث الشركات السويسرية على العمل في العراق وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم كخطوات تعزز من جهود تحقيق الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى الوضع الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبه، عبَّر نائب الرئيس السويسري، عن "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والازدهار، مشيرا إلى أهمية دعم العراق في تعزيز أمنه واستقراره، كونه جزءا مهما من أمن المنطقة".
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