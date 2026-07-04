الزيدي يدعو المواطنين للإخبار عن "أموال الفساد" ويوجه بنسبة للمخبرين

دعا ، السبت، المواطنين للإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، فيما وجه بنسبة مجزية للمخبرين.

وقال مكتب في بيان، "يهيب رئيس السيد علي فالح الزيدي بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً من سيادته على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري".

وأضاف البيان "وجّه سيادته بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقاً للقانون، تثميناً لدورهم الوطني، ودعماً لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الرابط الخاص للتواصل من خلاله لهذا الأمر".