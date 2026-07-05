النزاهة تتعهد بمفاجآت في ملفات استرداد الأموال والمتهمين

وقال الاسترداد في ، عباس متعب في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الهيئة استطاعت استرداد ما يعادل نصف المتهمين الذين هربوا من نسبة إلى المدة السابقة، فضلاً عن نسب جيدة جداً من الأموال التي استردت من الخارج".وأكد "وجود تعاون كبير مع الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون"، مستدركاً أن "هناك مشكلة بالتعاون مع الدول بشأن استرداد بعض المتهمين، والاختلاف بالقوانين بين العراق والدول الأخرى، فما يطبق على أرض الواقع في البلد لا يمكن تطبيقه في باقي الدول، فضلاً عن أن الأموال التي هربت من العراق اختلطت باقتصاديات الدول الأخرى مما يتطلب وجود ملف لدراسة الدعوة ومتابعتها وجمع الأدلة وتنفيذها لإثبات أن تلك الأموال تعود للعراق".وأوضح متعب أن "القادم في ملف الاسترداد لهذا العام يحمل الكثير من المفاجآت سواء بمبالغ كبيرة أو شخصيات متهمة هربت من البلد منذ سنوات، وان تلك الجهود تتم بدعم من قبل رئيس ورئيس ".