ائتلاف الإعمار والتنمية يدعو أنصاره للمشاركة بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي

وذكر الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رحيل المرجع يمثل خسارة كبيرة للأمة، مشيرا إلى أن "إرثه الفكري والجهادي سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال لما حمله من قيم التضحية والثبات".ودعا الائتلاف أنصاره "في مختلف المحافظات إلى المشاركة في مراسم التشييع، وتقديم واجب العزاء والمواساة، والمساهمة في تنظيم الفعاليات الخاصة بالمناسبة، معتبراً ذلك تعبيراً عن الوفاء لمكانة الراحل."ولافت: " الى ضرورة تجديد على مواصلة نهج الوحدة والصمود"، مشددا "على أهمية التمسك بالمبادئ التي دعا إليها الراحل، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية".