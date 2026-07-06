مجلس النواب يرفع جلسته إلى الخميس المُقبل

رفع ، جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، الى يوم الخميس المقبل.







كما تضمنت الجلسة، انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥، وكذلك انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي. وتضمن جلسة اليوم، انهاء القراءة الاولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى انهاء القراءة الأولى لمقترح لقانون رعاية القاصرين رقم (۷۸) لسنة ١٩٨٠.كما تضمنت الجلسة، انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥، وكذلك انهاء القراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.