الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة أن يتجه البرلمان نحو تفعيل الآليات الرقابية

وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري (283)، الاثنين، في لمنظمة بدر ، بحضور رئيس الدكتور ، ورئيس السيد ".

وناقش المجتمعون آخر التطورات على الساحة الوطنية، ولا سيما على صعيد استدامة حملة مكافحة الفساد، إذ جدد قادة الإطار التنسيقي دعم الإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة جائحة الفساد، ووقف هدر المال العام، وفق البيان.



وأضاف البيان "مع انتهاء العطلة التشريعية واستئناف جلسات ، أكد الإطار التنسيقي ضرورة أن يتجه مجلس النواب نحو تفعيل الآليات الرقابية انسجاما مع الخطوات الحكومية والقضائية، إلى جانب تكثيف الجهود لتشريع القوانين المهمة".



ولفت البيان الى أن "الإطار التنسيقي تابع الاستعدادات الجارية لتشييع شهيد الأمة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي (قدس سره الشريف)، على الصعيدين الرسمي والشعبي، إذ جدد المجتمعون الدعوة إلى المشاركة الجماهيرية الواسعة وفاءً لمسيرة ومواقف السيد الشهيد الخالدة في نصرة قضايا الأمة".