العراق يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق: انتهاك صارخ لأمن المدنيين

وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن المدنيين واستقرارهم، وتهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مجددةً موقف جمهورية الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مهما كانت دوافعها أو مبرراتها".وأعربت الوزارة - وفق البيان - عن "تضامن جمهورية العراق مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".