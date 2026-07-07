العراق يدين ويستنكر المخططات الإرهابية في المغرب

وذكر بيان للخارجية، ورد لـ ، أنه "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في عن إحباطها، والتي كانت تستهدف مواقع حساسة، وتهدد أمن المغرب وسلامة مواطنيها".وأضاف البيان "تؤكد الخارجية أن هذه المخططات الإجرامية تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن الدول واستقرارها، وتشكل تهديداً للسلم والأمن"، مجددةً "موقف الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ولكل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمعات وترويع المدنيين".وتابع البيان "كما تعرب الخارجية عن تضامن العراق الكامل مع المغرب، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مشيدةً "بيقظة وكفاءة المغربية في إحباط هذه المخططات الإرهابية".