الزيدي يصل النجف للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، علي فالح يصل إلى الأشرف".واضاف البيان، ان ذلك يأتي من اجل "المشاركة في مراسم استقبال جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخامنئي".