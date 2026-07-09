تركيا تؤكد استعدادها للدخول في شراكات استراتيجية مع العراق في مختلف القطاعات

وذكر للزيدي، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، علي فالح استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ، والوفد المرافق له، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "العلاقات العراقية- التركية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة طويلة الأمد"، مشيراً إلى أن "البلدين يمتلكان فرصاً واسعة لتطوير التعاون في مختلف المجالات".وبيّن أن "الحكومة تعمل على تأسيس الصندوق العراقي- التركي، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية في ، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين".ودعا الزيدي، "الشركات التركية إلى توسيع استثماراتها في القطاع الزراعي"، مؤكداً أن "العراق يمتلك فرصاً واعدة في هذا المجال، وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برامج تنمية الثروة الحيوانية، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي وجذب الاستثمارات النوعية إليه".من جانبه، نقل الوزير التركي "تحيات الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن سعادته بزيارة العراق"، مؤكداً أن "بلاده تولي علاقاتها مع العراق أهمية كبيرة، انطلاقاً من المكانة المحورية التي يتمتع بها على مستوى المنطقة".وأشار الوزير التركي إلى "الاهتمام الذي يوليه الرئيس لمشروع ، لما يمثله من قيمة اقتصادية واستراتيجية للمنطقة"، مؤكداً "استعداد للدخول في شراكات استراتيجية واسعة مع العراق في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات النفط، والغاز، والطاقة الكهربائية، والربط الإقليمي، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية في البلدين".