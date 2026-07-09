السومرية تنشر ملفات الاستجواب والأسئلة الموجهة لرئيس هيئة الاستثمار (وثائق)

– سياسة



في إطار متابعتها لتطورات جلسة اليوم الخميس، حصلت " نيوز" على تفاصيل الملفات والأسئلة الرقابية التي أعدتها اللجان النيابية المختصة لاستجواب رئيس ، وذلك ضمن مسعى البرلمان لفتح ملفات "الخروقات الإدارية والمالية" في قطاع الاستثمار.







الملفات والاسئلة ادناه: تتضمن الوثائق التي حصلت عليها " " مجموعة من الملفات الحساسة التي وُجهت كاستفسارات رسمية إلى رئيس الهيئة.الملفات والاسئلة ادناه:

