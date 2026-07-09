الإعمار والتنمية تدعو البرلمان لإدراج قانون "الرقابة الداخلية" على جدول أعماله

وأكد ، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أن يحتاج اليوم إلى منظومة قوانين تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن القانون كان مطروحاً في الحكومة السابقة دون أن يُحسم أمره. وأضاف: "اليوم، تبنت حكومة هذا القانون المهم وأقرّه في جلسته الأخيرة، ونحن في كتلة الإعمار والتنمية نعلن دعمنا الكامل وتبنينا لهذا الملف".وأوضح الأعرجي أن أهمية هذا القانون تكمن في ارتباطه المباشر بمجلس الوزراء، حيث يعمل على "سد الفراغ التشريعي والرقابي بين الحكومة والمفتش الحكومي وديوان الرقابة المالية"، محذراً في الوقت ذاته من وجود "معارضة سياسية" لبعض الكتل التي قد تحاول عرقلة تمريره تحت البرلمان كما فعلت داخلتأتي هذه المطالبة النيابية في ظل تصاعد وتيرة حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة الحالية فجر يوم الأحد الماضي، والتي أدت إلى اعتقال عدد من النواب والمسؤولين، فضلاً عن استرداد مئات المليارات من الدنانير لخزينة الدولة، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على البرلمان للمضي في تشريع القوانين الداعمة لهذه الحملة.