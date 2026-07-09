البرلمان يُصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار من منصبه وإحالة الملفات إلى النزاهة

وذكرت في بيان مقتضب، أن " صوّت على إعفاء رئيس ، ، من منصبه"، مؤكدة في الوقت ذاته "إحالة جميع الملفات المتعلقة به وبأداء الهيئة إلى ".ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحركات الرقابية التي قادها عدد من النواب، كان آخرها تصريحات النائب الذي أكد في وقت سابق اليوم أن المجلس ماضٍ في إجراءات الاستجواب بسبب "تغيّب رئيس الهيئة عن الحضور للدفاع عن نفسه أمام وثائق ودلائل بملفات فساد وخروقات إدارية".