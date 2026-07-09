وأوضح البعيجي في تصريح خاص، أن "الدور الرقابي للبرلمان تفعّل بقوة عبر لجانه المتخصصة"، مشيراً إلى وجود "ملفات واضحة وكثيرة تتضمن خروقات إدارية ومخالفات داخل ".وأضاف أن "هذه الملفات كانت تستوجب حضور رئيس الهيئة اليوم إلى البرلمان لتقديم دفوعاته وتوضيحاته بالوثائق والدلائل، إلا أنه اختار عدم الحضور، مما يعد عدم احترام للمؤسسة التشريعية".وشدد البعيجي على أن "غياب المسؤول لا يعني توقف العملية الرقابية"، مؤكداً أن " سيستمر في إجراءات الاستجواب الغيابي، ومن المرجح جداً أن ينتهي المسار بالتصويت بالقناعة، مما يمهد لإقالة رئيس الهيئة من منصبه".وختم النائب تصريحه بالقول: "إن مجلس النواب جاد في توجهه الرقابي لمحاسبة المقصرين، وعلى جميع المسؤولين احترام السلطة التشريعية والالتزام بالحضور أمامها عند طلبهم للاستجواب".