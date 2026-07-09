مجلس النواب يبدأ باستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار غيابياً

وافتتح رئيس ، ، أعمال الجلسة وسط حضور نيابي لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تصدرت قضية استجواب رئيس المشهد، نظراً لأهمية قطاع الاستثمار في المرحلة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها .ويأتي هذا الاستجواب "الغيابي" بعد استيفاء الإجراءات الشكلية والقانونية المطلوبة، وهو ما يعطي مؤشراً على عزم السلطة التشريعية على المضي قدماً في محاسبة المقصرين أو توضيح الحقائق المتعلقة بملفات الاستثمار العالقة.