اتفاق عراقي - تركي على استمرار المباحثات بشأن اتفاقية نقل النفط وزيادة الطاقات التصديرية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " خضير ، التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي السيد ".وأعرب الوزير بحسب البيان، عن "ترحيبه بزيارة الوزير الضيف والوفد المرافق له"، مؤكداً "عمق العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية وبعدها التاريخي، من جانبه شكر الوزير الضيف حفاوة الاستقبال" .واضاف البيان، انه "عقد خلال اللقاء اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعي النفط والغاز وقطاع الانابيب ،فضلا عن مناقشة موضوع الاتفاقية بين البلدين الخاصة بأنبوب نقل النفط الخام لاغراض التصدير (كركوك - جيهان)".وتابع ان "الجانبين تبادلا النقاش حول توسيع آفاق التعاون بين البلدين الجارين في شتى المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة".وبين أنه "حضر اللقاء، وكيل لشؤون الاستخراج نصير عزيز، ووكيل ، و العقود والتراخيص البترولية، ومدير عام ، وممثلين عن الخارجية العراقية، فيما ضم الوفد التركي وكيل وزير الطاقة التركي احمد برات چونكار، والسفير التركي أنيل بورا إنان، و للعلاقات الخارجية ، و مدير عام شركة بوتاش ، و مدير عام التركية TPAO".واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "اهمية استمرار المباحثات والتفاوض بشأن الموضوعات التي تخص اتفاقية نقل النفط، وزيادة السعات والطاقات التصديرية عبر انبوب التصدير، وتنفيذ مشاريع أخرى، وإمكانية اشتراك الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في القطاع النفطي".