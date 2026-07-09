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اتفاق عراقي - تركي على استمرار المباحثات بشأن اتفاقية نقل النفط وزيادة الطاقات التصديرية
سياسة
2026-07-09 | 11:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
77 شوهد
بحث
وزير النفط
باسم محمد
خضير
العبادي
، اليوم الخميس، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي
ألب أرسلان بيرقدار
التعاون في مجالات النفط والغاز.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "
وزير النفط
باسم محمد
خضير
العبادي
، التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي السيد
ألب أرسلان بيرقدار
".
وأعرب الوزير بحسب البيان، عن "ترحيبه بزيارة الوزير الضيف والوفد المرافق له"، مؤكداً "عمق العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية وبعدها التاريخي، من جانبه شكر الوزير الضيف حفاوة الاستقبال" .
واضاف البيان، انه "عقد خلال اللقاء اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعي النفط والغاز وقطاع الانابيب ،فضلا عن مناقشة موضوع الاتفاقية بين البلدين الخاصة بأنبوب نقل النفط الخام لاغراض التصدير (كركوك - جيهان)".
وتابع ان "الجانبين تبادلا النقاش حول توسيع آفاق التعاون بين البلدين الجارين في شتى المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة".
وبين أنه "حضر اللقاء، وكيل
وزارة النفط
لشؤون الاستخراج نصير عزيز، ووكيل
وزارة الخارجية
محمد حسين
محمد بحر العلوم
، و
مدير عام دائرة
العقود والتراخيص البترولية، ومدير عام
الدائرة القانونية
، وممثلين عن الخارجية العراقية، فيما ضم الوفد التركي وكيل وزير الطاقة التركي احمد برات چونكار، والسفير التركي أنيل بورا إنان، و
المدير العام
للعلاقات الخارجية ، و مدير عام شركة بوتاش ، و مدير عام
شركة البترول
التركية TPAO".
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "اهمية استمرار المباحثات والتفاوض بشأن الموضوعات التي تخص اتفاقية نقل النفط، وزيادة السعات والطاقات التصديرية عبر انبوب التصدير، وتنفيذ مشاريع أخرى، وإمكانية اشتراك الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في القطاع النفطي".
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