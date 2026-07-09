الإطار التنسيقي يصدر بيانا بعد تشييع السيد خامنئي في العراق

وجاء في بيان للإطار، "أيها العراقيون الأوفياء، يا أبناء المرجعية الدينية الشريفة ، وحملة قيم الوفاء والإباء.. يا أبناء العشائر الأصيلة والكريمة، لقد أثبتم مرةً أخرى أنكم أهل الوفاء والكرامة، وأنكم شعبٌ لا ينسى من وقف معه وساند قضاياه، فجسدتم بمشاركتكم الواسعة ومشاعركم الصادقة أسمى معاني الوفاء في تشييع النعش الطاهر لشهيد الأمة، سماحة آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه) والشهداء من اهل بيته".وأضاف أن "هذا الحضور المهيب والمشاعر الصادقة التي عبرتم عنها إنما تعكس أصالتكم وتمسككم بقيمكم الدينية والوطنية والأخلاقية، وتجسد عمق الوفاء لمن قدّم التضحيات في سبيل قضايا الأمة".ولفت البيان "وإذ نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين، وإلى كل من أسهم في تنظيم وإقامة هذه المناسبة وتغطيتها إعلامياً، والى محافظتي الأشرف وكربلاء على حسن التنظيم والاستقبال، نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يحفظ وأهله، ويديم وحدة صف أبنائه على طريق الحق والعدل".