الحلبوسي يبحث مع نظيره الاماراتي العلاقات الثنائية وتطوّرات الأوضاع الإقليمية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب تلقَّى، اليوم، اتصالاً من رئيس ".واضاف انه "جرى ، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين البلدين الشقيقين"، لافتا إلى أن "الطرفين بحثا الاتصال تطوّرات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".