من النجف.. بزشكيان يشيد بالجهود والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع

أشاد الرئيس الإيراني ، الثلاثاء، بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع في ، فيما جدد العراقي تعزيته الى الشعب الايراني والحكومة باستشهاد علي السيد الخامنئي.

وقال مكتب في بيان، " استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، في الرئيس الإيراني السيد الذي وصل على رأس وفد رسمي للمشاركة في مراسم تشييع جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخامنئي ( قدس سرّه الشريف)".

وجدد الزيدي تعزيته الى الشعب الايراني والحكومة باستشهاد السيد الخامنئي، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتقويتها في مختلف المجالات. كما أشار سيادته الى مقتضيات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من دقّة وحرص في التعامل على جميع المستويات الإقليمية والدولية، من أجل ترسيخ الإستقرار ووقف الصراعات.



من جانبه عبّر بزشكيان عن شكر بلاده للموقف المشرف للحكومة والشعب العراقيين، مشيداً بالجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة لإقامة مراسم التشييع.

كما جدد الإعتزاز بعمق العلاقة التي تربط شعبي البلدين، وقدم الدعوة لرئيس الوزراء لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، من أجل تفعيل المزيد من أواصر التعاون والشراكة في مواجهة التحديات، وفق البيان.

ووصل الى ، قبل قليل، جثمان المرشد الإيراني السابق .