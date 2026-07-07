بالوثيقة.. المفوضية تعلن عن المرشح البديل للنائب محمد نوري احمد

– محلي

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن المرشح البديل للنائب احمد.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، ان "المرشح البديل للسيد (محمد نوري احمد) الفائز بعضوية للدورة البرلمانية السادسة 2025 هو السيد (بشار عامج مخلف العكاشي) ضمن (حزب تقدم) عن محافظة بالتسلسل (3) وبعدد أصوات 9776 صوتا".

