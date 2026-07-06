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الشيخ همام حمودي: آن الأوان لتزكية النظام وعلى المضحين رفع أصواتهم ضد الفساد
سياسة
2026-07-06 | 08:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
أكد رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
،
الشيخ همام حمودي
، اليوم الاثنين، ان الأوان آن لتزكية النظام وعلى المضحين رفع أصواتهم ضد الفساد.
وذكر بيان لمكتبه، ان
الشيخ همام حمودي
"استقبل وفد
كتلة بدر
النيابية برئاسة النائب
همام التميمي
، وبحثا مستجدات الساحة الوطنية، ومسار العملية السياسية، واهمية تفعيل دور البرلمان بمواجهة الفساد والانحرافات، وفرض إرادة الشعب".
وخلال اللقاء، "حمل الشيخ
حمودي
جميع السلطات والقوى الوطنية مسؤولية مكافحة الفساد، معتبراً ذلك فرصة لتزكية وتطهير النظام الديمقراطي الدستوري، داعياً القوى المضحية التي بذلت الدماء لأجل هذا النظام الديمقراطي إلى رفع أصواتها ضد الفساد لحماية منجزها، مشدداً على ضرورة ان تستمر الحملة ضد الفساد وفق رؤية دستورية شاملة ومتكاملة، لا تجامل احداً مهما كان موقعه، منوهاً إلى أهمية سعي النواب الى ردم الفجوة مع الشعب، مبيناً ان الأساس في النظام البرلماني هو حكم الشعب، ورسم مستقبل دولته بنفسه".
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