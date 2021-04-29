الاعرجي وسفير الاتحاد الاوروبي يبحثان تفعيل الحوار الوطني والتعاون المشترك

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأعرجي، استقبل اليوم بمكتبه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت"، موضحا انه "جرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق واستمرار التعاون المشترك بين العراق والبعثة، فيما يخص الدعم المقدم للعراق في المجالات الإنسانية".ولفت البيان الى انه "تم التطرق إلى موضوع الحوار الوطني وأهمية العمل على تفعيله، كونه يمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين الجميع، كما جرى بحث أهمية استكمال عودة جميع النازحين".وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "الحكومة العراقية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات"، مشيرا إلى أن "العراق بحاجة إلى دعم الدول الصديقة والمحبة للسلام، من أجل تعزيز أمنه واستقراره، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الاستقرار".