من هو ياسين العيثاوي الذي تولّى منصب وزير الثقافة

ويحمل العيثاوي شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، والماجستير في العلوم السياسية، والدكتوراه في العلوم السياسية، فضلاً عن بكالوريوس في علوم الحاسبات ودبلوم مهني في التخطيط الاستراتيجي من في المملكة المتحدة.وشغل العيثاوي عدداً من المناصب الأكاديمية والإدارية، من بينها منصب وكيل لشؤون البحث العلمي، كما عمل أستاذاً في بكلية العلوم السياسية، وتولى رئاسة فرع النظم السياسية في الكلية ذاتها.وعلى الصعيد الأكاديمي، ترأس لجنة التعيينات العلمية في جامعة ، وشارك في عضوية عدد من اللجان النيابية، من بينها ، ولجنة الثقافة والإعلام النيابية، فضلاً عن النيابية، وفقاً لما ورد في سيرته الذاتية.ويتركز تخصص العيثاوي الدقيق في النظم السياسية والدستورية، فيما تشمل خلفيته العلمية مجالات العلوم السياسية والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب خبرته في العمل الأكاديمي والإداري.وتولى العيثاوي منصب وزير الثقافة في سياق التغييرات المتعلقة بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء للوزارات الشاغرة، حيث صوت البرلمان بالأجماع على قرار توليه المنصب.