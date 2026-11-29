وذكر لمستشار ، في بيان، أن العبودي التقى عراقجي في العاصمة ، بحضور وفدي البلدين، حيث بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.وأضاف البيان أن المباحثات تناولت ملف المنافذ الحدودية وضبط الحدود المشتركة، وخطط انتشار القوات العراقية التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة ، فضلاً عن معالجة ملف الجماعات الإيرانية المعارضة الموجودة داخل الأراضي العراقية، ومناقشة المنافذ غير الرسمية وغير الخاضعة للسلطة الاتحادية.وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار البيان إلى أن الجانب الإيراني أكد استعداده لإنهاء الحرب، شريطة الموافقة على المقترح الذي طرحته طهران، مبيناً أن قبول المقترح سيؤدي إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح .وشهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية استمرار التواصل وإدامة العلاقات بين البلدين، فيما أعرب الجانب الإيراني عن دعمه للإجراءات التي اتخذها علي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار.من جانبه، جدد العبودي تأكيد موقف الرافض للسماح باستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقاً لتهديد أمن واستقرار أي من دول الجوار أو المنطقة، مشدداً على حرص على إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.وكان العبودي قد التقى، يوم السبت، أمين الإيراني ، مؤكداً التزام بتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وأن إرادة العراق تتجه نحو تنفيذها بالكامل.