وذكر بيان مشترك للحزبين، ورد للسومرية نيوز، أن الوفدين القياديين عقدا اجتماعاً في مقر للاتحاد الوطني بمدينة ، بحثا خلاله آخر المستجدات في وإقليم كوردستان، وسبل تنسيق المواقف بشأن القضايا الراهنة والعلاقات بين الإقليم والمؤسسات الاتحادية.وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على اعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات، والعمل على معالجة جميع القضايا ضمن إطار الدستور العراقي الدائم، فضلاً عن الدفاع المشترك عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.