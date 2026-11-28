وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "البيانات التي تمتلكها " " رسمية ومعتمدة دوليا"، مشيرا إلى أن "الإقليم لا يزود بالمعلومات اللازمة بشأن صادراته النفطية".وعزا "الإجراءات الحكومية الأخيرة إلى ما وصفه بحجم التهريب الكبير في ".