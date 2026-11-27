وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "هناك وزراء لم يكن أداؤهم بالمستوى المطلوب"، لافتا إلى "تداول معلومات إعلامية بشأن شمول وزارات النفط والنقل والاتصالات بالتعديل، دون أن يتلقى معلومات رسمية بشأنها".وأضاف أن "القوى السياسية المعنية مطالبة بتهيئة مرشحين بدلاء وفق رؤية "، مؤكدا "استجابة الكتل السياسية لهذا الملف".