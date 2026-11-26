وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "عمليات الإقالة والإعفاء التي جرت مؤخرا ليست سوى "غيض من فيض"، متوقعا الإطاحة بأسماء كبيرة بعد استكمال التحقيقات".وكشف التعيبان، عن "توقعاته بالإطاحة بأسماء كبيرة خلال الأيام المقبلة، على خلفية التحقيقات الجارية في ملف تهريب النفط"، مؤكدا "عدم وجود خطوط حمراء أمام الحكومة والقضاء".وأشار إلى أن "التحقيقات تجري تحت إشراف القضاء، وأن الإعلان عن أسماء المتورطين من اختصاص ".