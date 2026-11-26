وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "المنافذ الحدودية تشهد فسادا مستشريا"، مشيرا إلى أن نسبة الأموال التي تتعرض للنهب، بحسب معلومات استقاها من مسؤولين، تتجاوز 70%".واشار الى ان "هناك معلومات تفيد بتعرض أكثر من 70% من إيرادات المنافذ الحدودية في للنهب"، مؤكدا أن "فرض السيطرة عليها قرار لا رجعة فيه".وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في إدارة المنافذ التي تعاني من الفساد وضعف السيطرة".