وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "حصة محددة بنسبة 12%، وإن المطالبة برفعها إلى 17% أو 20% أمر غير ممكن".وأضاف أن "الحكومة تعمل حاليا على استكمال التعديلات على الموازنة بالتنسيق مع ، تمهيدا لإعادتها إلى ".وتابع ان "الخلافات بين وأربيل لن تحول دون إقرار موازنة عام 2027"، مشيرا إلى "إمكانية تمريرها دون مشاركة النواب الكرد في التصويت".