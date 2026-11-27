وقال العبودي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " أثبت الأضرار الناجمة عن تهريب بعيدا عن تصدير شركة (سومو) بأكثر من 100 مليار دولار خلال المدة من 2008 إلى 2025".وأشار الى أن "عمليات الإغلاق ومسك الحدود الدولية تستهدف المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستطال أي طرف متورط في هدر الثروة السيادية للدولة".وشدد على أن "تصدير النفط بعيدا عن (سومو) يعد تهريباً ما دامت إيراداته لا تدخل ".وأكد أن "توجيهات علي فالح واضحة بضرورة حماية الثروة النفطية، ومنع أي عبث بها أو ذهابها إلى جيوب المنتفعين"، مبيناً أن "رئيس الوزراء أكد أنه معني بحماية شعب ، ولا يفرق بين محافظة وأخرى، وأخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق العراقيين من إلى ".