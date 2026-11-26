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لجنة نيابية تناقش نتائج التقارير الخاصة بتهريب النفط
سياسة
2026-11-26 | 14:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
98 شوهد
ناقشت اللجنة النيابية المؤقتة المشكلة بموجب أمر نيابي، الخميس، نتائج الكشوفات الميدانية والتقارير الفنية والاستخبارية الخاصة بملف تهريب النفط.
وقالت اللجنة في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس
مجلس النواب
، وفي إطار متابعة ملف تهريب النفط واستكمال الإجراءات الرقابية بشأنه، استضافت اللجنة النيابية المؤقتة المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم (198)، برئاسة النائب
خالد العبيدي
، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب،
وزير النفط
، يرافقه وكيلا الوزارة وعدد من الملاك المتقدم المعنيين بالموضوع، إلى جانب وكيل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة
إقليم كردستان
وعدد من الملاك المتقدم المعنيين بالملف".
وكشفت أن "الاستضافة تناولت مناقشة الإحداثيات والمعلومات الواردة في التقرير الفني والاستخباري المتعلق بمسارات تهريب النفط، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (107) الصادر عن رئاسة
مجلس الوزراء
، من خلال الزيارات والكشوفات الميدانية للمواقع المحددة في التقرير، فضلاً عن استعراض المعطيات والتفاصيل الواردة في التقرير الاستخباري الذي أعدّته الجهة المختصة".
وأشارت اللجنة إلى أن "الاستضافة شهدت مناقشة نتائج المعاينات الميدانية ومطابقتها مع الإحداثيات والمعلومات الاستخبارية، والاستماع إلى إيضاحات الجهات المعنية في
وزارة النفط
ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم
كردستان
بشأن المواقع والملفات المطروحة، فضلاً عن بحث الجوانب الفنية والإدارية والإجراءات المتخذة، بما يسهم في استكمال الصورة بشأن ما ورد في التقارير والتحقق من المعلومات والملاحظات المسجلة".
وأكدت اللجنة "أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المعنية في إقليم كردستان، ومواصلة متابعة هذا الملف وتدقيق جميع المعلومات والوقائع، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين النافذة، وبما يحفظ الثروة النفطية ويصون المال العام، وفق البيان.
وشهد
العراق
مؤخراً، تحقيقات بشأن تهريب للنفط في
جرف الصخر
شمال
بابل
وكركوك وصلاح الدين والنجف ونينوى، أصدرت
بعدها
الحكومة العراقية
قرارات بإعفاء قيادات محلية وأمنية وإحالة آخرين للقضاء.
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