كشف المتحدث باسم ، الأربعاء، أن يرى أن ثروات إقليم لا ينتفع منها شعب الإقليم، فيما نفى تحركات قطعات الجيش باتجاه .

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وقال العبودي وفق ، " يقول شعبي في ولا يفرق بين محافظة وأخرى، و يرى أن ثروات كردستان لا ينتفع منها شعب الإقليم".

وأضاف "لا صحة بشأن تحركات قطعات الجيش باتجاه كردستان"، مردفا "رئيس الوزراء أكد حماية شعب كردستان وليس تهديده، وهو حريص على حماية استحقاقات الشعب في كردستان وحقوقه الدستورية".

ولفت العبودي الى أن "رئيس الوزراء أكد أن حقوق شعب كردستان مضمونة في الدستور"، مضيفا "القائد العام معني بحماية حقوق شعب كردستان".

وتابع "هناك تعقب للمهربين للنفط وقطع أوصال شبكاتهم"، لافتا الى أن "الحكومة لن تقف متفرجة على تهريب النفط وستلاحق المتورطين".