وذكر لرئيس الوزراء، في بيان، أن اللقاء تناول أهمية المشروع ومسار ، إذ وجّه بالشروع في تنفيذ المسار القديم، المتوقع إنجازه خلال أقل من عام، بالتوازي مع العمل على إنشاء المسار الجديد، بهدف تسريع تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل بالتزامن مع تنفيذ على زيادة وتوسعة الأرصفة البحرية في ميناء الكبير، لضمان جاهزية واستيعابه حجم الحركة التجارية المتوقع مرورها عبر هذا الممر الاستراتيجي.من جانبه، نقل الوزير التركي تحيات الرئيس ، وأعرب عن رغبة بلاده في المضي بتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا، ودوره في تعزيز النقل والتجارة الدولية وربط مسارات التبادل التجاري بين .