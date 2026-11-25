وافق اجتماع للرئاسات في ، الأربعاء، على مبادرة القاضي بعقد حوار وطني لحل الأزمة بين بغداد وأربيل.​

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، "استضاف رئيس الجمهورية السيد نزار ئاميدي، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، اجتماع الرئاسات، ضم رئيس السيد علي فالح ، ورئيس السيد ، ورئيس القاضي ، لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد".

وأكد المجتمعون "أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، ومواصلة الحوارات بشأنها بما يضمن حقوق جميع المحافظات ومصالح المواطنين، وفق الاستحقاقات الدستورية والقانونية ومستوى الحاجة والأولوية في تقديم الخدمات"، كما شددوا على ضرورة مواصلة العمل لتعظيم إيرادات الدولة وتنويعها بما يسهم في دعم وتحقيق متطلبات التنمية في ظل استمرار التوترات في المنطقة وتذبذب صادرات النفط العالمية.



وأشاد الاجتماع بالإجراءات التي اتُّخذت في جرف النصر، مؤكدين أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف القوات الأمنية والجهات المعنية في إدارة الملف الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت، بما يعزز سلطة الدولة ويحمي المواطنين.



وأكد المجتمعون دعمهم لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد والتصدي لتهريب النفط ومشتقاته، مشددين على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية والقضائية لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، بما يحفظ المال العام ويصون الثروة النفطية.



ورحب المجتمعون بمبادرة إلى عقد حوار وطني برعايته في 1/12/2026 بحضور الرئاسات الأربع واستضافة بعض الأطراف المعنية أو أي طرف مساعد لحل الأزمة الدستورية بين وحكومة لإيجاد الحلول وفق الدستور.



وقرر الاجتماع العمل على ضمان عودة جميع النازحين إلى مناطقهم في مختلف أنحاء ، واتخاذ الإجراءات الأمنية والخدمية والإدارية اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لذلك، بما يكفل عودة آمنة وكريمة ويسهم في استقرار مناطقهم وإعادة الحياة إليها.

الى ذلك، قال مجلس في بيان، "حضر السيد رئيس الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الأربعاء، اجتماع الرئاسات الأربع المنعقد في قصر بغداد، بحضور السادة رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت ".

وبحث المجتمعون عدداً من الملفات، حيث أكد أهمية احترام تطبيق الدستور، وفي حال وجود خلاف في وجهات النظر بخصوص ما تعنيه أحكام مواد الدستور، يتم الاحتكام إلى التي نص الدستور على اختصاصها بتفسير نصوصه.

وأضاف البيان "وافق المجتمعون على مقترح ومبادرة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى عقد حوار وطني برعايته في 1 / 12 / 2026 بحضور الرئاسات الأربع واستضافة بعض الأطراف المعنية أو أي طرف مساعد لحل الأزمة الدستورية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم لإيجاد الحلول وفق الدستور".