علق وزير زعيم ، اليوم الأربعاء، على اعتقال مدير الموانئ السابق .

وقال في رده على سؤال بشأن اعتقال الفرطوسي، "ولله الحمد.. ولله الشكر".

وكان مصدر سياسي أفاد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على السابق للشركة العامة لموانئ ، في القاهرة.

يشار الى أن وزير النقل قرر خلال منتصف العام الجاري، سحب يد الفرطوسي، وتكليف بديل عنه بإدارة الشركة وكالةً.