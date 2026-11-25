وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيس ، إن الإجراءات التي اتخذتها تمثل محور الاجتماع، معرباً عن قلقه واستيائه من البيان المذكور، وعدّه انتهاكاً دستورياً وتجاوزاً على الحقوق الدستورية للإقليم، ومؤشراً على عدم الإيمان بالنظام الاتحادي ومحاولة لإعادة إلى النظام المركزي.وأكد المجلس التزام الإقليم بأداء واجباته الدستورية، وتمسكه في المقابل بالحصول على كامل حقوقه، مجدداً استعداده لمعالجة المشكلات مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور والحوار والتفاهم.وشدد على أن يدعم الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد والأنشطة غير القانونية، مؤكداً استعداده للتعاون والتنسيق مع لإنهاء هذه الممارسات، وداعياً إلى مكافحة الفساد وتهريب النفط في عموم العراق.وفي ملف الحقوق الدستورية، أكد المجلس أن مطالب الإقليم لا تقتصر على الرواتب والموازنة والمستحقات المالية، بل تمثل حقوقاً سياسية ومطالب عادلة لشعب ، مشيراً إلى أن الإقليم شريك أصيل في النظام الاتحادي ولن يتنازل عن حقوقه الدستورية.وطالب المجلس بالتنفيذ الكامل للدستور، معتبراً أن عدم تطبيق مواده يقف وراء استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل، ومشدداً بصورة خاصة على تنفيذ المادة 140، التي قال إنها أُهملت لسنوات دون اتخاذ خطوات لتطبيع الأوضاع في المناطق الكردستانية المستقطعة.كما دعا إلى تأسيس مجلس وإعادة تشكيل وفقاً للمواد الدستورية، بما يضمن تمثيل جميع مكونات العراق.وفي ختام بيانه، دعا المجلس القوى السياسية وممثلي الإقليم في والحكومة الاتحادية إلى مواصلة الدفاع عن الحقوق الدستورية ووحدة الصف، مؤكداً دعمه لحرية الرأي والتعبير، ومطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتصرف ضد الكيان الدستوري للإقليم أو يحرض على ومعاداة حقوق شعب كردستان.