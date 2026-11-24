وقال في بيان، "في ضوء التطورات الأخيرة وما تشهده العلاقة بين وحكومة من تصعيد إعلامي بشأن عدد من الملفات الخلافية بين الجانبين، ندعو جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والابتعاد عن لغة التصعيد التي لا تخدم مصالح الشعب العراقي، والعمل على معالجة الخلافات وفق الأطر الدستورية والقانونية".

وأكد أن "أي خلاف يتوجب عرضه على التي تتولَّى تفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم وفق المادة 93 من الدستور، وأن قراراتها ملزمة لجميع السلطات وفق المادة 94 من الدستور".



وشدِّد على أن "الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في البلاد، وهو الحاكم لعمل السلطات كافة، سواء على المستوى الاتحادي أم الإقليمي أم المحلي، وأننا لن نسمح لجميع الأطراف بالتجاوز على الدستور أو التنصل من الالتزامات المترتبة عليه، فلا أحد فوق الدستور والقانون، ولا مجال للانتقائية في تطبيق أحكامهما"، مشيرا الى أن "الالتزام بالدستور ليس خياراً سياسياً خاضعاً للمساومات، بل هو واجب ملزم للجميع دون استثناء".



كما أكد الحلبوسي أن " ملتزم بإقرار موازنة برامج عادلة ومنصفة، تضمن حقوق الجميع، وتحقِّق العدالة في توزيع الموارد والثروات بين أبناء الشعب العراقي كافة دون تمييز".



