وذكر الاطار في بيان، انه "انطلاقاً من أحكام المادة (27) من دستور جمهورية لعام 2005، التي تنص على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، يؤكد الإطار التنسيقي دعمه للإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة رئيس ، السيد علي فالح ، لمكافحة الفساد وتهريب النفط، وحماية الثروات الوطنية، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون".‏ويعدّ الإطار، وفق البيان، "هذه الإجراءات خطوة مهمة في مسار حماية المال العام ومحاسبة المقصرين والمتورطين، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات عبر الجهات القضائية والرقابية المختصة، وفق الأطر القانونية، وضمان عدم إفلات أي جهة أو شخصية من المساءلة".واكد "أهمية تنظيم الطبيعية والمنافذ الحدودية وفق الدستور والقوانين النافذة، ومعالجة الملفات العالقة بين وإقليم عبر الحوار والتفاهم، وبما يحفظ الحقوق الدستورية ويصون وحدة القرار الوطني".‏ودعا الإطار "جميع القوى السياسية والمؤسسات المعنية إلى مساندة جهود الحكومة وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكداً أن حماية ثروات العراق ومكافحة الفساد والتهريب مسؤولية دستورية ووطنية مشتركة، وأن أموال العراقيين ومقدراتهم خط أحمر لا يجوز التفريط بها".