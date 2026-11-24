وقال ، خلال لقائه المحافظ، إن "مدينة تمثل "، مؤكداً أن جميع العراقيين أسهموا في استعادة حريتها وأصالتها، فيما أشار إلى أن التنوع الذي تتميز به يحمل رسالة خير ووحدة وطنية، ويعكس أهمية جميع المكونات التي تعيش فيها.وأضاف أن الظروف العصيبة التي مرت بها المحافظة لم تمنعها من البقاء شامخة بدماء الشهداء وتضحياتهم، مبيناً أن ما تحقق يمثل بداية لعراق حر ومقتدر، تتوفر فيه الحياة الكريمة لجميع أبنائه.من جانبه، رحب محافظ نينوى بزيارة حمودي والوفد المرافق له، مؤكداً أن الزيارة تحمل رسالة إيجابية إلى والعراقيين، مفادها أن نينوى عادت من جديد بفضل تضحيات الشهداء.وأوضح الدخيل أن زيارة شخصية وطنية معتدلة تتمتع بالتأثير والمكانة تمثل موضع فخر واعتزاز لأبناء نينوى، وتسهم في تعزيز أمن المحافظة واستقرارها.وأشار إلى أن نينوى سبقت مرحلة إعادة الإعمار بالعمل على إعادة بناء نسيجها الاجتماعي، لتصبح اليوم من أكثر مدن العراق استقراراً وإعماراً.