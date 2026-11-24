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حمودي من الموصل: نينوى عزيزة العراق وشامخة بتضحيات الشهداء
سياسة
2026-11-24 | 05:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
99 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
وصل رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
،
الشيخ همام حمودي
، إلى
محافظة نينوى
، على رأس وفد كبير، في زيارة تستغرق عدة أيام، وكان في استقباله محافظ
نينوى
عبد القادر الدخيل
.
وقال
حمودي
، خلال لقائه المحافظ، إن "مدينة
الموصل
تمثل
عزيزة
العراق
"، مؤكداً أن جميع العراقيين أسهموا في استعادة حريتها وأصالتها، فيما أشار إلى أن التنوع الذي تتميز به
نينوى
يحمل رسالة خير ووحدة وطنية، ويعكس أهمية جميع المكونات التي تعيش فيها.
وأضاف أن الظروف العصيبة التي مرت بها المحافظة لم تمنعها من البقاء شامخة بدماء الشهداء وتضحياتهم، مبيناً أن ما تحقق يمثل بداية لعراق حر ومقتدر، تتوفر فيه الحياة الكريمة لجميع أبنائه.
من جانبه، رحب محافظ نينوى بزيارة حمودي والوفد المرافق له، مؤكداً أن الزيارة تحمل رسالة إيجابية إلى
المجتمع الدولي
والعراقيين، مفادها أن نينوى عادت من جديد بفضل تضحيات الشهداء.
وأوضح الدخيل أن زيارة شخصية وطنية معتدلة تتمتع بالتأثير والمكانة تمثل موضع فخر واعتزاز لأبناء نينوى، وتسهم في تعزيز أمن المحافظة واستقرارها.
وأشار إلى أن نينوى سبقت مرحلة إعادة الإعمار بالعمل على إعادة بناء نسيجها الاجتماعي، لتصبح اليوم من أكثر مدن العراق استقراراً وإعماراً.
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المجلس الأعلى الإسلامي
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