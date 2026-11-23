وذكر بيان لمكتب ، انه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع القطاعات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وعقب الاجتماع، عقد رئيس مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع الرئيس المصري، أشار فيه إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، وحرص الجانبين على الارتقاء بها وتطويرها في مختلف المجالات، مؤكداً اتخاذ سلسلة إجراءات وتسهيلات لتعزيز التعاون الثنائي.وبين الزيدي أنّ " منفتح على العالم العربي لتعزيز علاقاته المبنية على أساس التعاون والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المواقف السياسية موحدة بين العراق ومصر، وأن هناك توجهاً مشتركاً في العمل على إرساء الأمن في المنطقة، وخفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الحوار، لحفظ السلم والاستقرار الإقليمي والدولي".من جانبه، رحب السيسي بزيارة رئيس مجلس الوزراء التي تتزامن مع عقد الدورة الرابعة للّجنة المشتركة العليا بين البلدين، مشيراً إلى وجود إرادة مشتركة للارتقاء بمستوى العلاقات وتعزيزها، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين، كما عبر عن إشادته بمواقف العراق الداعمة للسلام، ومساعيه لتغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.