نيوز- سياسي

غادر رئيس ، علي فالح ، اليوم الاثنين، العاصمة ، متوجها إلى جمهورية العربية، في زيارة رسمية.

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح غادر العاصمة ، متوجها إلى جمهورية العربية، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى".