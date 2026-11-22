– سياسة



استقبل رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، اليوم الأحد، رئيس هيئة ، وبحث معه تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية وأهمية تعزيز الاستقرار في البلاد.





وأكد مضي الحكومة في خطط بسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية في جميع أنحاء . وذكر لرئيس الوزراء أن اللقاء تناول دعم برامج الحكومة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن خطط تطوير القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، بما فيها تشكيلات .وأكد مضي الحكومة في خطط بسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية في جميع أنحاء .