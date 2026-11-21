أكد علي فالح ، ورئيس تيار الحكمة الوطني ، ضرورة دعم خطط الحكومة ضمن مسارات تحقيق الإصلاحات.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني ".

وجرى، خلال اللقاء، وفق البيان "استعراض مجمل الأوضاع في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم خطط الحكومة، ضمن مسارات تحقيق الإصلاحات، لتمكينها من تأدية مهامّها وتنفيذ برنامجها؛ من أجل خدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة".



كما شهد اللقاء التأكيد على "أهمية مساندة القوى السياسية الوطنية لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة وهيبتها لترسيخ الأمن والاستقرار، في جميع أنحاء ".