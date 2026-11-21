وذكر بيان للقضاء، ان التقرير اشار الى تسليط الضوء على استقلال ، وآليات اختيار القضاة وتأهيلهم، والدور المؤسسي لمجلس في إدارة شؤون القضاء وتعزيز التعاون القانوني الدولي.وتناول التقرير سبعة محاور رئيسية، تمثلت في: استقلال السلطة القضائية العراقية في المجالين المالي والإداري عن بقية مؤسسات الدولة - الإطار التشريعي المنظم للعمل القضائي وفي مقدمتها ، وقانون الادعاء العام، وقانون - معايير اختيار القضاة وتأهيلهم، وما تتضمنه من اختبارات تحريرية وشفوية وفحوص طبية، فضلاً عن برامج الدراسة والتأهيل التي تمتد لعامين، قبل تعيين الناجحين وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة - الدور المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى، لا سيما بما يتعلق بالترقية والنقل والتقييم - استقلال جهاز الادعاء العام وتنظيم اختصاصاته في إدارة شؤونه، مؤكداً ارتباطه بمجلس القضاء الأعلى - دور القضاء في التعاون القانوني الدولي في ملاحقة جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الموجودات - تطوير الأطر التشريعية لاسترداد الموجودات والاحتياجات التشريعية المتعلقة بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات، خصوصاً بما يتعلق بتنفيذ أوامر المصادرة الأجنبية وتوسيع نطاق المساعدة القانونية المتبادلة، لتعزيز فاعلية الإجراءات القضائية في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.