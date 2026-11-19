أصدر ، الخميس، توجيهات أمنية تخص ناحية جرف النصر شمالي .

وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة السيد علي فالح الزيدي، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ عدداً من السادة الوزراء والقادة الأمنيين، جرى خلاله استعراض التطورات الأمنية في ناحية جرف النصر، ومناقشة الاستعدادات والإجراءات الجارية لاستبدال القطعات ضمن قواطع المسؤولية، بما يحقق استقرار الوضع الأمني".

وأكد الزيدي وفق البيان "ضرورة التحلي بأعلى درجات المسؤولية، والتعامل المهني، والعمل على حماية مصالح المواطنين وممتلكاتهم، والالتزام التام بالتوجيهات والأوامر العسكرية، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس خلية أعلن، مساء الخميس، عن المباشرة بالترتيبات الخاصة بإعادة الانتشار في جرف النصر شمالي .

يشار الى أن أعلنت، اليوم الخميس، المباشرة بتبديل القطعات العسكرية الموجودة في مدينة النصر غداً.