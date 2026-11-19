وقالت الكتائب في بيان إن اللقاء شهد بحث الأزمة، مشيرة إلى أن الحميداوي وصف نتائج المشاورات بـ"الجيدة".وتشهد المناطق المحيطة بجرف الصخر انتشاراً وتعزيزات للقوات الأمنية العراقية، بالتزامن مع توجيهات حكومية بالاستعداد لتسلم الملف الأمني، فيما تتواصل الوساطات السياسية في محاولة للوصول إلى تسوية قبل انتهاء مهلة الجمعة، وسط مخاوف من تحول الخلاف إلى صدام مسلح.