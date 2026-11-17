أعلنت في ، الثلاثاء، عن تأجيل زيارة إلى .

وقال السفير العراقي في وفق ، "تأجيل زيارة رئيس علي فالح إلى بيروت إلى إشعار آخر".

وكانت السفاة العراقية في بيروت أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الزيدي سيجري يوم غد الأربعاء زيارة الى العاصمة بيروت.