نيوز- سياسي

أعلن السفير العراقي في ، اليوم الثلاثاء، أن رئيس علي فالح يجري غداً الأربعاء زيارة الى العاصمة بيروت.

وقال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "رئيس علي فالح يزور غداً، ضمن جولة تتضمن عدداً من الشقيقة". وأضاف أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين جمهورية والجمهورية الشقيقة".