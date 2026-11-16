بحث الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، فيما أكد أهمية إدامة الحوار والتفاهم المشترك لتعزيز الاستقرار السياسي.





وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين العراقية والإقليمية، فضلاً عن المستجدات الدولية وتداعياتها". وجاء في بيان للإطار، أن "الإطار التنسيقي، عقد مساء اليوم الإثنين، اجتماعه الاعتيادي المرقم (301) في وبحضور رئيس علي فالح ".وأضاف البيان أن "المجتمعين ناقشوا مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحتين العراقية والإقليمية، فضلاً عن المستجدات الدولية وتداعياتها".

كما بحث الاجتماع وفق البيان "ملف الموازنة العامة وسبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتلبية متطلبات المرحلة، إلى جانب مناقشة آليات تطوير عمل اللجان الداخلية للإطار التنسيقي، بما يضمن رفع كفاءة الأداء والتنسيق المشترك".



وتابع البيان أنه "عقب انتهاء أعمال الاجتماع الرسمي، استضاف الإطار التنسيقي وفداً من ضمّ رئيس الجمهورية وبافل ، وشاسوار ، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الوطنية الراهنة، والتأكيد على أهمية إدامة الحوار والتفاهم المشترك لتعزيز الاستقرار السياسي وخدمة مصالح أبناء الشعب العراقي كافة".